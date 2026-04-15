Росавиация разрешила полеты в Израиль с 16 апреля по 15 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Росавиация обновила рекомендации (NOTAM) по использованию воздушного пространства Израиля российскими авиакомпаниями с учетом рекомендаций Минтранса и МИД РФ, сообщила пресс-служба федерального агентства.



В частности, российские самолеты могут летать из России в Израиль в период с 16 апреля по 15 мая с 07:00 по 01:00 по московскому времени. При этом в ночное время, то есть с 01:00 по 07:00, рейсы запрещены.



Представители агентства указали, что авиакомпании должны принимать решения об осуществлении полетов в Израиль, оценивая все риски и учитывая рекомендации Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

При этом воздушное пространство Ирана в эти же даты останется для российских перевозчиков закрытым. В Росавиации призвали авиакомпании при выполнении рейсов в страны Персидского залива выбирать обходные маршруты, соблюдая при этом меры безопасности полетов и продолжая отслеживать рекомендации авиавластей других стран.



Вместе с тем для российских авиакомпаний сохраняются рекомендации о приостановке продажи билетов на рейсы в и из ОАЭ.

Трудности с перелетами возникли после ударов США и Израиля по Ирану в рамках начавшейся в конце февраля военной операции против республики. В результате конфликта еврейское государство, Исламская Республика и другие страны региона ввели ограничения на использование воздушного пространства.

В свою очередь, Минтранс, МИД, МЧС и Минэкономразвития России, а также Росавиация, Российский союз туриндустрии (РСТ), отечественные и зарубежные авиакомпании приступили к проработке путей восстановления полетов.

В рамках данных мероприятий было подписано распоряжение о выплате компенсаций российским туристам, пострадавшим из-за ближневосточного конфликта. Выплата доступна тем, кто купил путевку и планировал поездку в период с 28 февраля по 31 марта.

