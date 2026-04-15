Форма поиска по сайту

Новости

15 апреля, 21:08

Транспорт

Росавиация разрешила полеты в Израиль с 16 апреля по 15 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Росавиация обновила рекомендации (NOTAM) по использованию воздушного пространства Израиля российскими авиакомпаниями с учетом рекомендаций Минтранса и МИД РФ, сообщила пресс-служба федерального агентства.
 
В частности, российские самолеты могут летать из России в Израиль в период с 16 апреля по 15 мая с 07:00 по 01:00 по московскому времени. При этом в ночное время, то есть с 01:00 по 07:00, рейсы запрещены.
 
Представители агентства указали, что авиакомпании должны принимать решения об осуществлении полетов в Израиль, оценивая все риски и учитывая рекомендации Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

При этом воздушное пространство Ирана в эти же даты останется для российских перевозчиков закрытым. В Росавиации призвали авиакомпании при выполнении рейсов в страны Персидского залива выбирать обходные маршруты, соблюдая при этом меры безопасности полетов и продолжая отслеживать рекомендации авиавластей других стран.
 
Вместе с тем для российских авиакомпаний сохраняются рекомендации о приостановке продажи билетов на рейсы в и из ОАЭ.

Трудности с перелетами возникли после ударов США и Израиля по Ирану в рамках начавшейся в конце февраля военной операции против республики. В результате конфликта еврейское государство, Исламская Республика и другие страны региона ввели ограничения на использование воздушного пространства.

В свою очередь, Минтранс, МИД, МЧС и Минэкономразвития России, а также Росавиация, Российский союз туриндустрии (РСТ), отечественные и зарубежные авиакомпании приступили к проработке путей восстановления полетов.

В рамках данных мероприятий было подписано распоряжение о выплате компенсаций российским туристам, пострадавшим из-за ближневосточного конфликта. Выплата доступна тем, кто купил путевку и планировал поездку в период с 28 февраля по 31 марта.

Читайте также


транспортполитика

Главное

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика