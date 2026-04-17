МВФ возобновил работу с Венесуэлой впервые с 2019 года
Международный валютный фонд объявил о восстановлении взаимодействия с правительством Венесуэлы, которое возглавляет уполномоченный президент Дельси Родригес. Об этом сообщается в новом пресс-релизе фонда.
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева подчеркнула, что решение принято с учетом позиции стран-членов фонда, располагающих большинством голосов, и сложившейся многолетней практики.
Отмечается, что диалог МВФ с Каракасом был приостановлен в марте 2019 года в связи с отсутствием ясности относительно международного признания легитимного правительства страны.
Ранее Минфин США смягчил санкции против Венесуэлы. Ведомство выпустило генеральную лицензию, разрешающую американским компаниям вести коммерческие переговоры и заключать предварительные соглашения с правительством страны.