17 апреля, 13:35

Общество

В "Мосфото" опубликовали кадры с мероприятия "Моспитомец х Четвероногий друг"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В городском медиабанке "Мосфото" показали фотографии с мероприятия "Моспитомец х Четвероногий друг". Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие проходит до 19 апреля на Тверском бульваре в рамках фестиваля "Пасхальный дар". Москвичи могут посетить выставку-пристройство, где их познакомят с кошками и собаками из городских приютов. Также можно будет забрать домой любого более чем из 200 питомцев.

Для владельцев домашних животных подготовили специальную программу, в которую вошли лекции экспертов. Кроме того, у гостей есть возможность посетить груминг-салоны и модный маркет, а также обучить питомца новым трюкам.

Файлы в "Мосфото" проверены и легальны. Их можно бесплатно скачивать, публиковать в социальных сетях, мессенджерах и СМИ, а также использовать в презентациях при условии указания источника – foto.mos.ru.

В первый день работы проекта "Моспитомец х Четвероногий друг" уже 11 собак и кошек обрели хозяев. Посетители могут прогуляться с понравившимся питомцем в сопровождении волонтера и пройти собеседование. После этого животное можно забрать домой.

В рамках мероприятия также проходит "Добрая выставка". Для нее свои арт-объекты, вдохновленные животными, подготовили 10 российских художников и иллюстраторов.

На Тверском бульваре начал работу спецпроект "Моспитомец х Четвероногий друг"

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

