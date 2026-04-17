В "Мосфото" опубликовали кадры с мероприятия "Моспитомец х Четвероногий друг"

В городском медиабанке "Мосфото" показали фотографии с мероприятия "Моспитомец х Четвероногий друг". Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие проходит до 19 апреля на Тверском бульваре в рамках фестиваля "Пасхальный дар". Москвичи могут посетить выставку-пристройство, где их познакомят с кошками и собаками из городских приютов. Также можно будет забрать домой любого более чем из 200 питомцев.

Для владельцев домашних животных подготовили специальную программу, в которую вошли лекции экспертов. Кроме того, у гостей есть возможность посетить груминг-салоны и модный маркет, а также обучить питомца новым трюкам.

В первый день работы проекта "Моспитомец х Четвероногий друг" уже 11 собак и кошек обрели хозяев. Посетители могут прогуляться с понравившимся питомцем в сопровождении волонтера и пройти собеседование. После этого животное можно забрать домой.

В рамках мероприятия также проходит "Добрая выставка". Для нее свои арт-объекты, вдохновленные животными, подготовили 10 российских художников и иллюстраторов.