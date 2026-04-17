11 животных обрели дом в первый день мероприятия проекта "Моспитомец" в Москве

В первый день работы проекта "Моспитомец х Четвероногий друг" на Тверском бульваре хозяев нашли 11 собак и кошек. Мероприятие проходит в рамках фестиваля "Пасхальный дар", передал портал мэра и правительства столицы.

За четыре дня работы проекта гостей познакомят более чем с 200 животными, которых привозят из приютов Москвы. Посетители могут прогуляться с понравившимся питомцем в сопровождении волонтера, расспросить представителей приюта и пройти собеседование. После этого животное можно забрать домой. Для адаптации новым владельцам выдают специальный бокс от сети магазинов "Четыре лапы".

Кроме того, в рамках благотворительной программы горожане, которые решили взять животное из приюта, получают бьюти-боксы от российских косметических компаний.

Также на Тверском бульваре работает мобильная ветклиника, в которой специалисты столичного комитета ветеринарии консультируют владельцев питомцев по питанию и содержанию четвероногих, а самих животных осматривают, прививают от бешенства, чипируют, чистят им уши и стригут когти.

В лектории для посетителей подготовлены уроки по уходу, консультации зоопсихологов и знакомство с цифровыми сервисами. Волонтеры рассказывают о взаимодействии с приютскими животными, а гости могут принести для них корм.

В маркете под открытым небом можно приобрести шлейки, поводки, банданы, жилетки, игрушки, лежанки и миски, а рядом появились кафе и площадка для занятий с животными.

В рамках мероприятия "Моспитомец х Четвероногий друг" также проходит "Добрая выставка". Для нее свои арт-объекты, вдохновленные животными, подготовили 10 российских художников и иллюстраторов. Они расскажут личные истории и покажут жизнь питомца в городе. Для самых юных посетителей организована интерактивная зона с бассейном с шариками, магнитная рыбалка и игра бизиборд.

