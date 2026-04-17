17 апреля, 08:42

Общество

11 животных обрели дом в первый день мероприятия проекта "Моспитомец" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В первый день работы проекта "Моспитомец х Четвероногий друг" на Тверском бульваре хозяев нашли 11 собак и кошек. Мероприятие проходит в рамках фестиваля "Пасхальный дар", передал портал мэра и правительства столицы.

За четыре дня работы проекта гостей познакомят более чем с 200 животными, которых привозят из приютов Москвы. Посетители могут прогуляться с понравившимся питомцем в сопровождении волонтера, расспросить представителей приюта и пройти собеседование. После этого животное можно забрать домой. Для адаптации новым владельцам выдают специальный бокс от сети магазинов "Четыре лапы".

Кроме того, в рамках благотворительной программы горожане, которые решили взять животное из приюта, получают бьюти-боксы от российских косметических компаний.

Также на Тверском бульваре работает мобильная ветклиника, в которой специалисты столичного комитета ветеринарии консультируют владельцев питомцев по питанию и содержанию четвероногих, а самих животных осматривают, прививают от бешенства, чипируют, чистят им уши и стригут когти.

В лектории для посетителей подготовлены уроки по уходу, консультации зоопсихологов и знакомство с цифровыми сервисами. Волонтеры рассказывают о взаимодействии с приютскими животными, а гости могут принести для них корм.

В маркете под открытым небом можно приобрести шлейки, поводки, банданы, жилетки, игрушки, лежанки и миски, а рядом появились кафе и площадка для занятий с животными.

В рамках мероприятия "Моспитомец х Четвероногий друг" также проходит "Добрая выставка". Для нее свои арт-объекты, вдохновленные животными, подготовили 10 российских художников и иллюстраторов. Они расскажут личные истории и покажут жизнь питомца в городе. Для самых юных посетителей организована интерактивная зона с бассейном с шариками, магнитная рыбалка и игра бизиборд.

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

