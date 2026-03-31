"Моспитомец" подготовил подборку анкет животных с разноцветными глазами

Ко Дню гетерохромии, который ежегодно отмечается 31 марта, сервис "Моспитомец" собрал подборку кошек и собак из городских приютов с разноцветными глазами. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Гетерохромия – это различие в окраске радужки, при котором глаза могут быть разного цвета или сочетать несколько оттенков в одном. У животных чаще всего встречаются голубые, серые, карие и янтарные глаза. Такая особенность не влияет на зрение, если она врожденная, но при резких изменениях цвета может указывать на травму или заболевание.

В каталоге сервиса представлены более тысячи животных, которые уже прошли ветеринарный осмотр, привиты и готовы к жизни с человеком. Разноглазые питомцы традиционно привлекают особое внимание, так как их внешний вид считается редким и запоминающимся.

Ранее в проекте "Активный гражданин" стало доступно голосование, посвященное выбору площадок для проведения выставок-пристройств собак и кошек из городских приютов.

Мероприятия состоятся летом. На них представят в том числе животных из сервиса "Моспитомец". У посетителей будет не только возможность получше узнать этих питомцев, но и получить советы от волонтеров и специалистов.