Один человек погиб во время стрельбы в районе исламского центра в Сан-Диего

Фото: AP Photo/Gregory Bull

По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в районе исламского центра в Сан-Диего в американском штате Калифорния. Об этом сообщает издание New York Times.

Городская полиция уже сообщила о нейтрализации угрозы в исламском центре. Экстренные службы продолжают работать на месте ЧП. По информации журналистов, погибший был охранником центра.

Этот исламский центр является крупнейшей мечетью в Сан-Диего. Там ежедневно проводятся молитвы и семинары.

Ранее сотрудники Секретной службы США открыли огонь по вооруженному мужчине примерно в 400–500 метрах от южного входа в резиденцию президента.

Стрельбе предшествовал спор с применением оружия. В результате происшествия один человек получил ранения и был госпитализирован.