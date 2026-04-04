Сервис "Моспитомец" помогает животным из приютов найти заботливых хозяев

Всемирный день бродячих животных отмечается 4 апреля. Он является хорошим поводом задуматься над тем, как помочь животным на улице, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу сервиса "Моспитомец".

"В Москве повсеместно внедряются цифровые решения для повышения качества городской среды. На портале mos.ru один из сервисов в части ответственного обращения с животными – сервис "Моспитомец" для городских приютов и москвичей, которые хотят взять животное из приюта", – отмечается в сообщении.

В настоящее время каталог сервиса предлагает более 1,3 тысячи анкет собак и 200 кошек. Специалисты городских приютов подлечивают животных, кастрируют их, чипируют, прививают и обрабатывают от паразитов.

Животное готово к переезду в новый дом, когда пройдены все осмотры. Чтобы быстрее найти хозяина, его фотографируют, создают описание карточки и выставляют анкету на витрину "Моспитомца". Пользователь, который захочет взять себе животное, может настроить фильтры в каталоге и выбрать кота или собаку для знакомства вживую. Для этого на интересующей анкете животного необходимо нажать кнопку "записаться" и оставить заявку.

После отправки заявки пользователю позвонит ответственное лицо от приюта, в котором содержится животное, и расскажет о всех особенностях, а также спросит про возможности для содержания питомца. По итогам разговора можно будет приехать в приют.

Между тем все желающие смогут посетить мероприятие "Моспитомец х Четвероногий друг" в рамках фестиваля "Пасхальный дар". Оно состоится с 16 по 19 апреля на Тверском бульваре. В рамках события пройдут полезные лекции для хозяев домашних животных, а также для тех, кто только думает их завести. Они узнают все об уходе за питомцами и смогут поучаствовать в мастер-классах.

