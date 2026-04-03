03 апреля, 12:39

Мероприятие "Моспитомец х Четвероногий друг" пройдет на Тверском бульваре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Все желающие смогут посетить мероприятие "Моспитомец х Четвероногий друг" в рамках фестиваля "Пасхальный дар". Оно состоится с 16 по 19 апреля на Тверском бульваре, передает портал мэра и правительства столицы.

В рамках события пройдут полезные лекции для хозяев домашних животных, а также для тех, кто только думает их завести. Они узнают все об уходе за питомцами и смогут поучаствовать в мастер-классах.

Одним из участников станет благотворительный фонд "Сень сотен крыльев". Его волонтеры кормят, лечат и отправляют животных в новые семьи. Также на мероприятии будет присутствовать благотворительный фонд "Ника", который курирует сотни собак и кошек.

Кураторы благотворительного фонда "Дарящие надежду" поделятся своими навыками. Они опекают в том числе престарелых животных и собак-инвалидов.

Первая лекция запланирована на 14:00 16 апреля. Специалисты ГБУ "Доринвест" расскажут гостям о столичных приютах и поделятся важными цифровыми сервисами для хозяев животных и тех, кто только думает о питомце.

В 15:00 посетителей ждет встреча с директором фонда "Дом" Александрой Бондаревой, которая расскажет об адаптации четвероногих друзей в городе. А в 16:00 пройдет важная лекция "Ответственное обращение с животными". Ее проведет спикер Государственной инспекции по надзору в области обращения с животными. В 17:00 с гостями поговорят кинологи Пожарно-спасательного центра Москвы.

17 апреля в 15:00 лекцию проведет ветеринарный врач госветслужбы, а в 16:00 с посетителями пообщается зооспециалист сети магазинов "Четыре лапы".

18 апреля в 16:00 можно будет узнать о том, как подобрать питомца по характеру. Такими знаниями поделятся представители благотворительного фонда "Дарящие надежду".

19 апреля на 16:00 запланирована лекция для хозяев кошек. Она называется "Коты – создания с другой планеты, и их безопасность в современном мире". После этого можно будет задать интересующие вопросы кураторам благотворительного фонда "Сень сотен крыльев". В 17:00 также выступит представитель торговой сети "Четыре лапы".

Мероприятие будет полезно тем, кто хочет узнать, как сделать жизнь питомца яркой, веселой и комфортной. Также волонтеры расскажут, как забрать хвостатого друга из приюта.

Ранее в проекте "Активный гражданин" появилось голосование, посвященное выбору площадок для проведения выставок-пристройств собак и кошек из городских приютов. Они пройдут летом. Посетители смогут ближе познакомиться с животными и получить полезные советы.

