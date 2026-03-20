В проекте "Активный гражданин" выберут амбассадора сервиса "Моспитомец"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Амбассадора сервиса "Моспитомец" на весенний сезон выберут в проекте "Активный гражданин". За почетное звание поборются восемь собак и пять кошек, сообщает портал мэра и правительства столицы.

У "Моспитомца" в 2026 году появятся четыре амбассадора – по одному на каждое время года. Конкурсантами весеннего сезона стали животные из 13 городских приютов.

Победители станут талисманами сервиса. С изображениями животных сделают стикерпаки, а их персональные карточки разместят вверху раздела "Ждут знакомства" на странице сервиса.

Животные попадают в приюты по отлову и другим причинам. Например, пес Мартин стал питомцем приюта для содержания безнадзорных животных ЗАО в апреле 2024 года. Седьмой год в приюте "Малый" САО живет метис алабая Тайсон, а Доцент появился в приюте "Большой" САО в 2022 году.

Еще одного пса ؘ– Крокса – подкинули к воротам приюта "Некрасовка" ЮВАО. Собака Франческа с белым сердечком на груди живет в приюте для содержания безнадзорных животных ТиНАО с трех лет.

В свою очередь, Кекс из приюта "Дубовая роща" СВАО попал туда, будучи щенком. Агава же стала питомцем приюта "Красная сосна" СВАО во взрослом возрасте. Также представлена Любава из приюта для содержания безнадзорных животных ЮЗАО.

Питомцами приютов после отлова стали и некоторые коты. Например, Чарли попал в приют "Печатники" ЮВАО в 2020 году. Ласковая кошка Евдокия поселилась в приюте "Зеленоград" в 2022 году, а нежная Дорис стала жителем приюта "Зоорассвет" в 2020-м. Также с ноября 2025 года в приюте "Искра" СВАО живет Милка.

Голосование подготовлено проектом "Активный гражданин" совместно с комплексом городского хозяйства Москвы и столичным департаментом информационных технологий. За участие в голосовании пользователи проекта получат баллы городской программы лояльности "Миллион призов".

Как сообщалось ранее, в Москве 811 питомцев из приютов обрели свой дом этой зимой. Среди них – 214 кошек и 597 собак. Новую семью обрели животные из приютов "Искра", "Красная сосна", "Зоорассвет" и других. С выбором животного жителям столицы помогает сервис "Моспитомец".