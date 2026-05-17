Россиянин задержан в Анталье после конфликта с местным жителем

Россиянин задержан в провинции Анталья по заявлению гражданина Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ.

"По имеющейся информации, российский гражданин был задержан турецкими правоохранительными органами по заявлению гражданина Турции в результате произошедшего между ними конфликта. В настоящее время россиянин содержится в пенитенциарном учреждении Антальи", – говорится в сообщении.

При содействии диппредставительства была организована консультация с местным адвокатом. Генконсульство находится в контакте с супругой россиянина и Турцией.

Ранее россиянин Серажудин Актулаев был задержан на Кипре по запросу властей США по обвинению в кибермошенничестве. При этом россиянин не признает вины. 11 мая окружной суд кипрской провинции Ларнака удовлетворил запрос США об его экстрадиции.

При этом Актулаев сможет обжаловать решение суда. По закону Кипра дается 30 дней для изучения постановления инстанции и подготовки возможной апелляции.

