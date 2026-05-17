17 мая, 17:50

Происшествия

Директор сети АЗС задержан после возгорания заправки в Пятигорске

Фото: пресс-служба Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю

Следователи задержали 38-летнего директора сети автозаправочных станций (АЗС) после возгорания заправки в Пятигорске, сообщила пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Уточняется, что следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу. Вместе с тем в офисах организации проводят выемки, допрашивают свидетелей, изымают документацию, а также назначен ряд судебных экспертиз, в частности, взрывотехническая и пожаротехническая.

Кроме того, ведется проверка и других АЗС данной организации на предмет соответствия требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

Работу следователей и следователей-криминалистов координирует руководитель следственного управления СК России по Ставропольскому краю А. А. Перепелицын.

Инцидент произошел днем 16 мая. По данным следствия, на АЗС в Пятигорске во время перекачки из газовоза в резервуар сжатого углекислого газа произошла его утечка с последующим хлопком и возгоранием газо-воздушной смеси.

Позднее площадь возгорания увеличилась до 1 000 квадратных метров. В связи с этим был объявлен повышенный ранг пожара. К вечеру открытое горение ликвидировали.

В результате случившегося пострадали 6 человек. Одному из них причинен тяжкий вред здоровью. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как отметили в ведомстве, причиной стали разгерметизация рукава и использование газового оборудования, не отвечающего требованиям безопасности.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

происшествияпожаррегионы

