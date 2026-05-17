Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 мая, 15:30

Технологии

Во Франции заявили, что расследование против Дурова не завершено

Фото: Getty Images/Corbis/AOP.Press/Manuel Blondeau

Меры судебного контроля сохраняются во Франции в отношении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Расследование еще не завершено, сообщила прокурор Парижа Лор Беко в эфире радио RTL.

"Расследование продолжается, он по-прежнему находится под судебным контролем, следственные судьи продолжают свою работу", – отметила она.

Однако прокурор не стала называть возможные сроки завершения расследования и начала рассмотрения дела в суде.

Под арест Дуров попал в конце августа 2024 года по обвинению в 10 преступлениях, включая администрирование платформы для совершения незаконных транзакций.

Вскоре после этого основателя Telegram освободили под залог, но оставили под судебным контролем. В связи с этим он не мог покинуть территорию Франции. Исключения составляли только двухнедельные поездки в Дубай, где проживают родственники бизнесмена. Однако он был обязан заранее уведомлять следственного судью об отъезде.

В 2025 году Дуров смог добиться отмены судебных ограничений, запрещающих ему покидать Францию. На решение повлияло идеальное соблюдение предпринимателем всех условий судебного контроля.

Читайте также


технологии

Главное

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

Станет ли в РФ популярен тренд на коммуны пенсионеров?

Вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга

Эксперты уверены: тренд будет набирать популярность и в России

Читать
закрыть

Кому и зачем ставить брекеты во взрослом возрасте?

Лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект

Человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта

Читать
закрыть

Почему больше половины россиян страдают от лишнего веса?

Технологии сделали пищу очень доступной, более обработанной и привлекательной

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы

Читать
закрыть

В чем смысл популярного подросткового тренда six-seven?

Мем подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей

Фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла

Читать
закрыть

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика