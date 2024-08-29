Адвокат Дурова сообщил, что скоро тот внесет залог в размере 5 млн евро

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Основатель Telegram Павел Дуров в скором времени планирует внести залог в размере 5 миллионов евро. Об этом сообщил адвокат предпринимателя Давид-Оливье Камински.

"Да, он будет внесен в ближайшее время", – приводит РИА Новости слова правозащитника.

Спецслужбы Франции задержали Дурова 24 августа. Накануне суд в Париже предъявил основателю Telegram обвинение в нескольких правонарушениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Только за это Дурову может грозить до 10 лет тюрьмы.

Судья также ввел в отношении предпринимателя судебный контроль с запретом покидать Францию. Помимо этого, Дуров должен внести залог в размере 5 миллионов евро и являться в полицейский участок дважды в неделю.

В прокуратуре Парижа уточнили, что предварительное расследование против Telegram началось еще в феврале этого года из-за почти полного отсутствия ответа на судебные запросы.