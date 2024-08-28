Расследование против Telegram в Париже началось в феврале 2024 года

Фото: 123RF/diy13

Предварительное расследование против Telegram под руководством прокуратуры Парижа началось еще в феврале этого года из-за почти полного отсутствия ответа на судебные запросы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства

В прокуратуре также раскрыли полный список преступлений, в которых обвиняется Дуров:

соучастие в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций организованной группой;

отказ предоставить по запросу уполномоченных органов информацию или документы;

сокрытие преступлений в составе организованной преступной;

предоставление услуг криптологии, направленных на обеспечение функций конфиденциальности без соответствующего заявления, и импорт средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или проверки целостности без предварительного уведомления;

соучастие в распространении организованной группой изображения несовершеннолетнего, которое носит порнографический характер;

незаконный оборот наркотиков;

мошенничество организованной группой;

соучастие в передаче или предоставлении без законных оснований оборудования, инструмента, программы или данных, разработанных или адаптированных для взлома и доступа к функционированию автоматизированной системы обработки данных;

соучастие в преступном сообществе с целью совершения преступлений.

28 августа следственный судья ввел в отношении Дурова судебный контроль с запретом покидать Францию. Также он должен внести залог в размере 5 миллионов евро и являться в полицейский участок дважды в неделю.

Спецслужбы Франции задержали Павла Дурова 24 августа. Его обвинили в 12 преступлениях. При этом команда Telegram после задержания предпринимателя заявляла о соблюдении законов ЕС, в том числе "Закона о цифровых услугах".

По данным судебных документов, в марте 2024 года французские власти выдали ордеры на арест Дурова и его брата Николая, который также был объявлен в розыск. Их должны были арестовать по обвинению в соучастии в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних.