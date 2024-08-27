Медведев заявил, что Дуров не причастен к противоправным действиям в Тelegram

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У России тоже были претензии к Тelegram, но это не значит, что противоправные действия совершаются с одобрения основателя мессенджера Павла Дурова, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с участниками СВО – кандидатами от партии "Единая Россия" на выборах разного уровня, передает РИА Новости.

"Но это не означает, что это все делается с его одобрения, а они пытаются вменять ему это в вину", – подчеркнул зампред Совбеза.

В связи с этим политик предложил французским властям арестовать руководителя корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марка Цукерберга, так как в Facebook происходит то же самое, в чем обвиняют задержанного Дурова.

"Да, там много всякого мусора, и даже преступной активности, это так. Но, во-первых, возникает вопрос, несет ли за это ответственность сам по себе создатель этой платформы, он должен регулировать", – сказал Медведев.

Он также назвал задержание Дурова политическим делом, несмотря на заявления президента Франции Эммануэля Макрона. Ситуация вокруг главы Telegram напоминает политическое преследование тех структур и тех видов информационного бизнеса, которые так или иначе работают и в интересах России, считает Медведев.

Спецслужбы Франции задержали Дурова 24 августа. Спустя три дня ему продлили срок задержания на 48 часов.

Программисту предъявлено обвинение в 12 преступлениях. Среди пунктов дела – соучастие в педофилии, распространении наркотиков, мошенничестве и прочих правонарушениях. Следователи утверждают, что Дуров якобы отказался предоставить необходимые данные по запросу уполномоченных органов.

При этом команда мессенджера Telegram после задержания предпринимателя заявляла о соблюдении законов ЕС, в том числе "Закона о цифровых услугах".