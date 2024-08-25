Команда Telegram прокомментировала задержание Дурова

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Telegram соблюдает законы ЕС, включая "Закон о цифровых услугах", сообщает новостной канал мессенджера, комментируя задержание гендиректора Павла Дурова.

"Модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется", – добавили там.

Команда Telegram уточнила, что Дурову нечего скрывать, при этом он часто путешествует по Европе. В источнике добавили, что приложением пользуется почти миллиард пользователей по всей Земле.

"Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой", – заключили в телеграм-канале.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. Арест связан с нежеланием предпринимателя сотрудничать с Парижем, что якобы делает его соучастником преступлений, добавляли местные СМИ.

Российский МИД уже направил ноту с требованием о доступе к задержанному. При этом главред RT Маргарита Симоньян призвала пользователей удалить чувствительные переписки, так как у Дурова якобы могут "забрать" ключи шифрования.

