Прокуратура Парижа продлила срок задержания Дурова на 48 часов

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Парижская прокуратура продлила срок содержания основателя Telegram Павла Дурова под стражей еще на 48 часов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на парижскую прокуратуру.

25 августа стало известно, что он останется под стражей в рамках расследования дела о киберпреступлениях до 28 августа.

Дурова задержали во Франции 24 августа. Ему предъявили обвинение в 12 преступлениях.

Среди них – соучастие в педофилии, распространении наркотиков, мошенничестве и прочих правонарушениях. Сам Дуров якобы отказался предоставить необходимые данные по запросу уполномоченных органов.

После задержания предпринимателя команда мессенджера Telegram заявляла о соблюдении законов ЕС, в том числе "Закона о цифровых услугах".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение о задержании Дурова не является политическим. Российский МИД направил ноту с требованием о доступе к задержанному основателю Telegram.

