Еврокомиссия отказалась комментировать задержание Дурова

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Еврокомиссия отказалась давать какие-либо комментарии по поводу задержания сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции. Представители органа назвали произошедшее национальным расследованием.

"Это национальное расследование, мы не намерены его комментировать, следует обращаться к французским властям", – цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

Министерство иностранных дел Франции также отказалось высказываться по поводу ареста программиста. В пресс-службе МИД пояснили РИА Новости, что не намерены комментировать это событие на основании принципов независимости судебной системы во Франции.

На фоне происходящего российская сторона вступилась за интересы Дурова, а главной причиной этих действий, считает депутат Госдумы Мария Бутина, является тот факт, что программист остается россиянином. В соответствии с Конституцией РФ, государство обязано предоставить помощь каждому гражданину страны, напомнила она. По словам парламентария, в подобной ситуации важно не ориентироваться на эмоции.

При этом ни одна из стран, гражданином которой также является Дуров, не способствует его освобождению, подчеркнула Бутина. Она также обратила внимание, что Франция должна была уведомить Москву о случившемся и обеспечить доступ консула, однако проигнорировала данное обязательство.

"Задержание Дурова связано с демонстративным нежеланием идти на сотрудничество со спецслужбами Франции и, конечно, с его русским происхождением. Хотят продемонстрировать очередного "злого русского", – отметила депутат в эфире радио КП.

Предпринимателя задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. По данным СМИ, арест связан с нежеланием программиста сотрудничать с властями Франции. Это обстоятельство якобы делает его соучастником таких преступлений, как терроризм, торговля наркотиками, мошенничество и отмывание денег.

МИД РФ уже направил ноту с требованием о доступе к задержанному. Официальный представитель ведомства Мария Захарова также подчеркивала, что Россия будет контролировать реакцию международных организаций в связи со случившимся.

В самом Telegram на фоне ареста Дурова заявили, что мессенджер соблюдает законы Евросоюза, включая "Закон о цифровых услугах", а модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется.

