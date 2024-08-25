МИД РФ следит за реакцией международных организаций из-за ареста Дурова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россия будет контролировать реакцию международных организаций в связи с задержанием создателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

Она заявила, что Москва учтет действия международных организаций, которые применяли против РФ комплекс мер по политическому, информационному и психологическому воздействию. Также Захарова указала на то, что будет оценивать, как эти организации проявят бдительность в вопросе охраны прав человека и гарантировании свободы слова.

Дуров был задержан французскими спецслужбами 24 августа в аэропорту Ле-Бурже. Создатель Telegram летел из Азербайджана, вместе с ним находились девушка и его телохранитель.

По предварительной информации, задержание связано с работой Telegram и отказом Дурова от сотрудничества с властями страны. Правоохранительные органы Франции считают его причастным к ряду преступлений. Обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег могут предъявить в ближайшее время.

Сейчас Дуров находится под стражей. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. При этом он не подлежит обмену или экстрадиции. Посольство РФ уже потребовало от властей Франции разъяснить причины задержания основателя Telegram.

