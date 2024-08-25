Медведев заявил о просчете Дурова в решении стать "человеком мира"

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Задержанный во Франции создатель Telegram Павел Дуров характеризуется для врагов России как непредсказуемый и опасный, поскольку является русским. Соответствующую позицию высказал в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают", – объяснил он.

Зампред Совбеза РФ также вспомнил, как разговаривал с предпринимателем, которые не захотел сотрудничать с спецслужбами по тяжким преступлениям. Однако, по словам Медведева, он просчитался, когда уехал из России и получил гражданство в других странах, предполагая, что самые большие проблемы у него именно в РФ.

"Хотел быть гениальным человеком мира, который отлично живет без Родины. Ubi bene ibi patria ("Там родина, где хорошо")", – подытожил он.

Ранее стало известно, что Владимир Жириновский, основавший партию ЛДПР, еще в 2018 году просил Дурова вернуться в Россию.

Дуров был задержан французскими спецслужбами 24 августа в аэропорту Ле-Бурже. Создатель Telegram летел из Азербайджана, вместе с ним находились девушка и его телохранитель.

Задержание связано с работой Telegram. По предварительным данным, ряд причин, включая отказ Дурова от сотрудничества с властями Франции, делает его причастным к ряду преступлений, предположили местные правоохранители.

Обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег могут предъявить уже 25 августа. Сейчас Дуров находится под стражей. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Он не подлежит обмену или экстрадиции, так как является гражданином Франции.

