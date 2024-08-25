Рамасвами: социальную сеть X ждет то же, что и Telegram

Фото: 123RF/rokastenys

Социальную сеть X ожидают те же проблемы, что и у мессенджера Telegram и его основателя Павла Дурова, считает бывший участник американской предвыборной гонки Вивек Рамасвами.

"Сегодня Telegram. Завтра будет X", – передает RT его слова.

Накануне Дуров был задержан спецслужбами Франции в аэропорту Ле-Бурже. В страну он прилетел из Азербайджана вместе с девушкой и телохранителем.

По предварительной информации, задержание связано с работой Telegram: ряд причин, в том числе отказ Дурова от сотрудничества с властями страны, делает его причастным к ряду преступлений, считают французские правоохранительные органы.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков считает, что Telegram продолжит работать и после ареста его основателя.

