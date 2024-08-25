В МИД РФ прокомментировали задержание Павла Дурова во Франции

Фото: "ВКонтакте"/Павел Дуров

Представители Павла Дурова не обращались к посольству России во Франции в связи с задержанием основателя Telegram в стране, заявили в МИД РФ.

"В связи с информацией о задержании Дурова российское посольство во Франции сразу же предприняло необходимые в таких случаях шаги по прояснению ситуации вокруг российского гражданина, несмотря на отсутствие обращения со стороны представителей бизнесмена. Дипломаты начали эту работу задолго до обращения Владислава Даванкова (депутат Госдумы. – Прим.ред.)", – указали в дипведомстве, передает ТАСС.

Павел Дуров был задержан спецслужбами Франции около 20:00 по местному времени 24 августа в аэропорту Ле-Бурже. Во Францию основатель Telegram прилетел из Азербайджана, с ним находились девушка и его телохранитель.

По предварительной информации, задержание связано с работой Telegram: ряд причин, в том числе отказ Дурова от сотрудничества с властями страны, делает его причастным к ряду преступлений, считают правоохранительные органы Франции.

Обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег могут предъявить уже в воскресенье, 25 августа. Сейчас основатель Telegram находится под стражей.

Дурову как гражданину Франции грозит до 20 лет тюрьмы и он не подлежит обмену или экстрадиции.