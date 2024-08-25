Эксперт Кусков заявил, что Telegram будет работать после ареста Дурова

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Мессенджер Telegram будет работать даже после ареста Павла Дурова, рассказал гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с РИА Новости.

"Очевидно, что если Дуров пообещает бороться и контролировать, мониторить террористические каналы, то это устроит французские власти. Поэтому я думаю, что они смогут найти точки соприкосновения", – считает Кусков.

По его мнению, этот вопрос можно решить без закрытия Telegram. Однако эксперт добавил, что в мире много платформ, где происходят аналогичные нарушения, например WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в РФ и признана экстремистской), Signal, Threma, Discord, но их владельцев не сажают.

Эксперт также предположил, что французские власти могли задержать Дурова, чтобы склонить к сотрудничеству по каким-то вопросам, в том числе политическим.

Павла Дурова задержали спецслужбы Франции вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл из Азербайджана.

По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.

Правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям, среди которых – организация наркотрафика, мошенничество, педофилия, отмывание денег, терроризм, из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.

По данным СМИ, Дуров помещен под стражу. Ему грозит до 20 лет тюрьмы и он не подлежит обмену или экстрадиции, поскольку с 2021 года является гражданином Франции.