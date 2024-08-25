Москалькова: истинной причиной ареста Дурова является попытка закрыть Telegram

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в своем телеграм-канале, что истинной причиной ареста создателя Telegram Павла Дурова является попытка закрыть его мессенджер.

По ее словам, именно в этом мессенджере появляется правдивая информация о происходящих в мире событиях, поэтому задержание Дурова вызывает протест у всех тех, кто стремится к свободе слова и построению многополярного мира.

Омбудсмен также подчеркнула, что задержание Дурова является грубым нарушением прав на свободу слова и проявлением двойных стандартов в отношении базовых прав человека со стороны ряда государств, которые стремятся к демократии, а на деле – растаптывают ее.



"Вместо того, чтобы бороться с преступностью, дискриминацией, они стремятся к тотальному контролю выражения мнений. Наследникам Великой французской революции хочется напомнить знаменитое высказывание: "Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить", – заявила Москалькова.

Дуров был задержан спецслужбами Франции 24 августа в аэропорту Ле-Бурже. Создатель Telegram летел из Азербайджана вместе с девушкой и телохранителем.

По предварительным данным, задержание связано с Telegram, а именно с тем, что Дуров отказался от сотрудничества с властями Франции, что делает его причастным к ряду преступлений, считают местные правоохранители.

Сейчас Дуров находится под стражей. Его подозревают в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Эти обвинения ему могут предъявить уже 25 августа. По данным статьям создателю Telegram грозит до 20 лет тюрьмы. Он не подлежит обмену или экстрадиции, так как является гражданином Франции.

