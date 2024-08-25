Посольство РФ потребовало власти Франции разъяснить причины задержания Дурова

Фото: AP Photo/Tatan Syuflana

Посольство РФ потребовало власти Франции разъяснить причины задержания основателя Telegram Павла Дурова. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале дипломатического ведомства.

"Потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ. По состоянию на сегодняшний день французская сторона пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу", – добавили в посольстве.

Ведомство продолжает поддерживать связь с адвокатом основателя Telegram.

Спецслужбы Франции задержали Дурова в аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. В страну он прилетел из Азербайджана вместе с девушкой и телохранителем.

По предварительной информации, задержание связано с работой Telegram и отказом Дурова от сотрудничества с властями страны. Правоохранительные органы Франции считают его причастным к ряду преступлений. Обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег могут предъявить в ближайшее время.

Дурова как гражданина Франции могут отправить в тюрьму на срок до 20 лет, утверждают СМИ. При этом он не подлежит обмену или экстрадиции.

