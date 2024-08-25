Захарова: РФ направила ноту с требованием о доступе к Дурову

Фото: vk.com/Павел Дуров

Российская сторона направила ноту с требованием о доступе к задержанному во Франции Павлу Дурову. Об этом рассказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Ноту направили с требованием о доступе. Но у него французское гражданство, что Франция воспринимает в качестве основного", – передает РИА Новости ее слова.

Накануне Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Правоохранительные органы Франции считают, что он может быть причастен к ряду преступлений. Обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег могут предъявить в ближайшее время.

Российское посольство, в свою очередь, потребовало от властей Франции разъяснений по поводу задержания основателя Telegram. Дипломаты настаивают на предоставлении консульского доступа.

Истинной причиной ареста Дурова является попытка закрыть его мессенджер, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

