Песков заявил, что Путин не встречался с Дуровым в Баку

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Владимир Путин не встречался с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым в Баку, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, опровергнув соответствующие сообщения СМИ.

Вместе с тем в Кремле не знают, в чем конкретно подозревается задержанный во Франции российский программист, подчеркнул представитель главы государства.

"Мы не слышали пока никаких официальных заявлений на этот счет", – отметил он, комментируя произошедшее.

Представитель Кремля также призвал не делать поспешных выводов и дождаться предъявления Дурову обвинений, "если они будут озвучены".

Предпринимателя задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. По данным СМИ, арест связан с нежеланием программиста сотрудничать с властями Франции. Это обстоятельство якобы делает его соучастником таких преступлений, как терроризм, торговля наркотиками, мошенничество и отмывание денег.

МИД РФ уже направил ноту с требованием о доступе к задержанному. Официальный представитель ведомства Мария Захарова также подчеркивала, что Россия будет контролировать реакцию международных организаций в связи со случившимся.

В самом Telegram на фоне ареста Дурова заявили, что мессенджер соблюдает законы Евросоюза, включая "Закон о цифровых услугах", а модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется.