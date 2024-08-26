Отец Дурова рассказал, что случайно узнал о задержании сына

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Отец основателя Telegram Павла Дурова Валерий заявил, что случайно узнал о задержании сына во Франции. Об этом сообщает газета "Известия".

"Случайно узнал недавно. Мне нечего добавить, я не в курсе", – сообщил Валерий Дуров.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. По информации СМИ, арест связан с нежеланием предпринимателя сотрудничать с Парижем, что якобы делает его соучастником множества преступлений. МИД РФ уже направил ноту с требованием о доступе к задержанному.

В самом Telegram на фоне ареста Дурова заявили, что мессенджер соблюдает законы ЕС, включая "Закон о цифровых услугах", а модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется.