AFP: Павлу Дурову продлили срок содержания под стражей

Фото: "ВКонтакте"/Павел Дуров

Основателю Telegram Павлу Дурову, задержанному во Франции, продлили срок содержания под стражей. Об этом сообщает AFP.

"Французские судебные власти в воскресенье продлили срок содержания под стражей основателя и руководителя Telegram Павла Дурова", – говорится в сообщении издания.

По информации журналистов, срок ареста могли продлить еще на 48 часов.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Правоохранительные органы Франции считают, что он может быть причастен к ряду преступлений. Обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег могут предъявить в ближайшее время.

Российское посольство, в свою очередь, потребовало от властей Франции разъяснений по поводу задержания основателя Telegram. Дипломаты настаивают на предоставлении консульского доступа.

Команда Telegram прокомментировала задержание Дурова, заявив, что мессенджер соблюдает законы ЕС, включая "Закон о цифровых услугах", а модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. В компании назвали абсурдным утверждение, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой.