Сноуден обвинил Макрона во "взятии в заложники" Дурова

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Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден назвал задержание создателя Telegram Павла Дурова взятием его в заложники. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Я удивлен и глубоко опечален тем, что (президент Франции Эммануэль. – Прим. ред.) Макрон опустился до уровня взятия заложников как средства получения доступа к частным коммуникациям", – сказал Сноуден.

Он подчеркнул, что арест Дурова является посягательством на основные права человека на свободу слова и объединений. Последнее, по словам Сноудена, является унижает не только Францию, но и весь мир.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. По информации СМИ, арест связан с нежеланием предпринимателя сотрудничать с Парижем, что якобы делает его соучастником преступлений. Российский МИД уже направил ноту с требованием о доступе к задержанному.

