Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 17:37

Политика

Сноуден обвинил Макрона во "взятии в заложники" Дурова

Фото: ТАСС/Zuma

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден назвал задержание создателя Telegram Павла Дурова взятием его в заложники. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Я удивлен и глубоко опечален тем, что (президент Франции Эммануэль. – Прим. ред.) Макрон опустился до уровня взятия заложников как средства получения доступа к частным коммуникациям", – сказал Сноуден.

Он подчеркнул, что арест Дурова является посягательством на основные права человека на свободу слова и объединений. Последнее, по словам Сноудена, является унижает не только Францию, но и весь мир.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. По информации СМИ, арест связан с нежеланием предпринимателя сотрудничать с Парижем, что якобы делает его соучастником преступлений. Российский МИД уже направил ноту с требованием о доступе к задержанному.

Посольство РФ потребовало от властей Франции обеспечить защиту прав Дурова

Читайте также


политикапроисшествиятехнологии
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика