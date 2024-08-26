Макрон заявил, что решение об аресте Дурова не является политическим

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Решение об аресте сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова не является политическим, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Задержание главы Telegram на территории Франции было произведено в рамках продолжающегося расследования", – написал он на своей странице в соцсети X.

Макрон подчеркнул, что решение будут принимать судьи.

В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на свой источник во французской полиции заявило, что Дуров был арестован в рамках предварительного расследования полиции из-за отсутствия модерации в Telegram, допустившей широкий спектр преступлений, и отказ от сотрудничества с правоохранительными органами.

"Расследование ведут подразделение кибербезопасности жандармерии и национальное подразделение полиции Франции по борьбе с мошенничеством", – добавил собеседник издания.

Дурова задержали во французском аэропорту вечером 24 августа. СМИ выяснили, что задержание связано с нежеланием предпринимателя сотрудничать с властями Франции. Это обстоятельство якобы делает его соучастником таких преступлений, как терроризм, торговля наркотиками, мошенничество и отмывание денег.

После задержания команда Telegram заявила, что мессенджер соблюдает законы Евросоюза, включая "Закон о цифровых услугах".

Между тем в Еврокомиссии отказались давать комментарии по этому поводу, назвав происходящее национальным расследованием Франции. В свою очередь, российский МИД направил ноту с требованием о доступе к задержанному.

