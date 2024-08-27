Ректор ЕМУ Клименко выдвинул Дурова на Нобелевскую премию

27 августа, 18:25Технологии
Фото: vk.com/Павел Дуров
Ректор Евразийского международного университета Константин Клименко направил в Нобелевский комитет официальное представление о присуждении основателю Telegram Павлу Дурову Нобелевской премии.
"По-моему, Дуров достоин Нобелевской премии", – заявил Клименко в своем телеграм-канале.
Направленное им представление уже получило поддержку от некоторых университетов и общественных организаций Азии и Африки.
Кроме того, Клименко пригласил Дурова выступить на Дубайском инвестиционном форуме БРИКС в качестве спикера. По словам ректора ЕМУ, предприниматель получит возможность принять участие в форуме дистанционно, если к тому моменту он будет оставаться под арестом во Франции.
Спецслужбы страны задержали Дурова 24 августа. Спустя три дня ему продлили срок задержания на 48 часов.
Программисту предъявлено обвинение в 12 преступлениях. Среди пунктов дела – соучастие в педофилии, распространении наркотиков, мошенничестве и прочих правонарушениях. Следователи утверждают, что Дуров якобы отказался предоставить необходимые данные по запросу уполномоченных органов.
При этом команда мессенджера Telegram после задержания предпринимателя заявляла о соблюдении законов ЕС, в том числе "Закона о цифровых услугах".
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