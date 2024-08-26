Газета FT назвала задержание Дурова самой радикальной мерой против руководителей соцсетей

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Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова является самой радикальной национальной мерой против руководителей соцсетей на данный момент, заявила британская газета Financial Times.

В свою очередь, президент Венесуэлы Николас Мадуро на открытии XI внеочередного саммита Боливарианского альянса для народов Америки заявил, что Дурова задержали в рамках политики максимального давления и шантажа в отношении альтернативных средств информации и соцсетей. Выступление венесуэльского лидера транслировалось телеканалом Venezolana de Television.

"Злоупотребление властью в мире, преследование с целью подчинения", – охарактеризовал Мадуро задержание предпринимателя.

Дурова задержали 24 августа во французском аэропорту. Ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях. По версии прокуратуры, онлайн-платформа якобы была соучастником педофилии, распространения наркотиков, мошенничества и других правонарушений.

Между тем Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проинформировано об аресте Дурова во Франции. Официальный представитель организации Тамин Аль-Китан заявил, что на нынешнем этапе расследования недостаточно информации и рано давать какие-либо комментарии.

В свою очередь, французский президент Эммануэль Макрон отметил, что решение об аресте основателя Telegram не является политическим.