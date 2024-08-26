Представитель УВКПЧ ООН Аль-Китан: управление осведомлено об аресте Дурова во Франции

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Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) знает об аресте основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель организации Тамин Аль-Китан.

"На данном этапе расследования у нас недостаточно информации, и нам еще рано давать какие-либо комментарии", – рассказал он.

Дурова задержали во французском аэропорту 24 августа. Как писали СМИ, это связано с нежеланием предпринимателя сотрудничать с властями Франции. Это обстоятельство якобы делает его соучастником таких преступлений, как терроризм, торговля наркотиками, мошенничество и отмывание денег.

Российский МИД направил ноту протеста с требованием о доступе к задержанному. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что РФ будет контролировать реакцию международных организаций в связи с инцидентом.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение об аресте Дурова не является политическим, а задержание произошло в рамках продолжающегося расследования.