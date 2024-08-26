Захарова упрекнула правозащитников в молчании после задержания Дурова во Франции

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Обычно поднимающие шум западные правозащитные организации синхронно замолчали и никак не отреагировали на задержание сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова, передает телеканал "360".

"В 2018 году они апеллировали к России, писали коллективные письма, что-то вроде "руки прочь от Telegram". Хотя речь шла только о реализации того, что должна делать страна в соответствии со своим законодательством в области средств массовой коммуникации. Но сейчас все молчат. Не знаю, с чем это связано", – добавила дипломат.

Захарова отметила, что сотрудники российского посольства в Париже уже сделали все необходимое для получения доступа к арестованному. Париж получил документы для организации консульского доступа к задержанному.

При этом дипломат заявила о неготовности комментировать все версии, которые появились вокруг задержания Дурова. По ее словам, в настоящее время перед МИД и сотрудниками посольств стоит другая задача. Захарова призвала дождаться слов адвокатов, так как нужно оперировать фактами, а не версиями касаемо причин задержания.

Дуров был задержан 23 августа. Ему предъявили обвинение в 12 преступлениях. По версии прокуратуры, онлайн-платформа якобы была соучастником педофилии, распространения наркотиков, мошенничества и других преступлений. В частности, сам Дуров якобы отказался предоставить необходимые данные по запросу уполномоченных органов.

После задержания Дурова команда мессенджера Telegram заявляла о соблюдении законов ЕС, в том числе "Закон о цифровых услугах".

