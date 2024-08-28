Politico: Франция выдала ордеры на арест Дурова и его брата в марте этого года

28 августа, 14:32Технологии
Фото: ТАСС/Zuma/Julien Mattia
Французские власти выдали ордеры на арест основателя Telegram Павла Дурова и его брата Николая еще 25 марта 2024 года. Об этом свидетельствуют судебные документы, передает издание Politico.
Дуровы обвиняются в соучастии в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в составе организованной группы.
В настоящее время брат Дурова объявлен в розыск.
Спецслужбы Франции задержали Павла Дурова 24 августа, через три дня ему продлили срок задержания на 48 часов.
Основателю Telegram было предъявлено обвинение в 12 преступлениях. Среди них – соучастие в педофилии, распространении наркотиков, мошенничестве и прочих правонарушениях. Следователи утверждают, что Дуров якобы отказался предоставить необходимые данные по запросу уполномоченных органов.
Вместе с тем французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд сообщал, что Дурова с большой вероятностью могут отправить в СИЗО из-за того, что он не живет во Франции.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что дело может стать политическим, если Франция не представит серьезных доказательств вины Дурова.
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