Песков заявил, что дело Дурова можно рассматривать как политическое

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Дело основателя Telegram Павла Дурова можно считать политическим, если Франция не представит серьезных доказательств его вины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, обвинения предъявлены очень серьезные и требуют не менее серьезной доказательной базы.

"В противном случае будет налицо прямая попытка ограничения свободы коммуникаций и, можно даже сказать, прямого запугивания руководителя крупной компании", – пояснил официальный представитель Кремля, напомнив, что французский лидер Эммануэль Макрон отрицал политическую связь в этой истории.

После заявления Макрона российский МИД направил ноту с требованием о доступе к задержанному основателю Telegram.

В свою очередь, по заявлению Пескова, Россия готова оказывать поддержку Дурову как россиянину, однако ситуация осложняется тем, что у предпринимателя есть и французское гражданство.

"Мы надеемся, что господин Дуров обладает всеми необходимыми возможностями для организации своей правовой защиты", – уточнил представитель Кремля.

Спецслужбы Франции задержали программиста 24 августа. Через три дня ему продлили срок задержания на 48 часов.

Дурову предъявили обвинение в 12 преступлениях. Так, среди пунктов дела – соучастие в педофилии, распространении наркотиков, мошенничестве и прочих правонарушениях. В частности, сам Дуров якобы отказался предоставить необходимые данные по запросу уполномоченных органов.

После задержания предпринимателя команда мессенджера Telegram заявляла о соблюдении законов ЕС, в том числе "Закона о цифровых услугах".