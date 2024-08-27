Нарышкин считает, что Дуров не раскроет Западу чувствительную информацию

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин считает, что основатель Telegram Павел Дуров не раскроет Западу чувствительную информацию, сообщает ТАСС.

"Я очень рассчитываю, что он этого не допустит", – сказал глава СВР.

Дуров был задержан во Франции 24 августа. Через три дня ему продлили срок задержания на 48 часов.

Предпринимателю предъявили обвинение в 12 преступлениях. Так, среди пунктов дела – соучастие в педофилии, распространении наркотиков, мошенничестве и прочих правонарушениях. В частности, сам Дуров якобы отказался предоставить необходимые данные по запросу уполномоченных органов.

После задержания предпринимателя команда мессенджера Telegram заявляла о соблюдении законов ЕС, в том числе "Закона о цифровых услугах".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение о задержании Дурова не является политическим. Российский МИД направил ноту с требованием о доступе к задержанному основателю Telegram.

