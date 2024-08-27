Le Figaro: телохранителя и ассистентку Дурова отпустили после допроса

Фото: vk.com/Павел Дуров

Французские правоохранители допросили телохранителя и ассистентку основателя Telegram Павла Дурова, после чего отпустили их. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на источник.

По информации журналистов, содержание Дурова под стражей было продлено до среды.

Дуров был задержан во Франции 24 августа. Ему предъявили обвинение в 12 преступлениях. Так, среди пунктов дела – соучастие в педофилии, распространении наркотиков, мошенничестве и прочих правонарушениях. В частности, сам Дуров якобы отказался предоставить необходимые данные по запросу уполномоченных органов.

После задержания Дурова команда мессенджера Telegram заявляла о соблюдении законов ЕС, в том числе "Закон о цифровых услугах".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение о задержании Дурова не является политическим. Российский МИД направил ноту с требованием о доступе к задержанному основателю Telegram.