Володин: за арестом Дурова стоит Вашингтон

Фото: vk.com/durov

За арестом основателя Telegram Павла Дурова стоит Вашингтон, Джо Байдену важно взять мессенджер под контроль в преддверии выборов президента США, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Политик подчеркнул, что Telegram – одна из немногочисленных и одновременно самых больших интернет-площадок, на которую США не имеют влияния. При этом она работает во многих странах, которые представляют интерес для них, сказал Володин.

Он назвал слежку в соцсетях, тотальную цензуру и подчинение, в том числе с помощью шантажа под видом борьбы с разного рода угрозами, традиционными способами Штатов политического управления и внешнего влияния.

По словам Володина, большинство глобальных сетей – американские по происхождению, и Белый дом контролирует их. При этом заставить Telegram проводить премодерацию и поставлять данные Госдепу и ЦРУ США пока не могут, добавил он.

"Поэтому через Францию Дурову пытаются предъявить обвинения в более десяти преступлениях, перечень статей по которым достаточно широк", – заключил председатель ГД в своем телеграм-канале.

Дуров был задержан во Франции 24 августа. Ему предъявили обвинение в 12 преступлениях. Так, среди пунктов дела – соучастие в педофилии, распространении наркотиков, мошенничестве и прочих правонарушениях. В частности, сам Дуров якобы отказался предоставить необходимые данные по запросу уполномоченных органов.

После задержания предпринимателя команда мессенджера Telegram заявляла о соблюдении законов ЕС, в том числе "Закона о цифровых услугах".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение о задержании Дурова не является политическим. Российский МИД направил ноту с требованием о доступе к задержанному основателю Telegram.

