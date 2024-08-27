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27 августа, 14:01

Политика

Лавров заявил, что власти Франции задержали Дурова по чьему-то совету

Фото: kremlin.ru

Французские власти задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова по чьему-то совету, надеясь таким образом получить доступ к ключам шифрования, заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр назвал созданную российским программистом онлайн-платформу удобной и по-настоящему защищенной. По словам Лаврова, все сомнения в этом развеялись после задержания предпринимателя.

"Теперь это уже доказано действиями французов, что Telegram – действительно надежная и популярная сеть", – цитирует РИА Новости ответ Лаврова на вопрос о дальнейшем использовании мессенджера сотрудниками российского МИД.

Спецслужбы Франции задержали Павла Дурова 24 августа. Спустя три дня ему продлили срок задержания на 48 часов.

Программисту предъявили обвинение в 12 преступлениях. Среди пунктов дела – соучастие в педофилии, распространении наркотиков, мошенничестве и прочих правонарушениях. Следователи утверждают, что Дуров якобы отказался предоставить необходимые данные по запросу уполномоченных органов.

При этом команда мессенджера Telegram после задержания предпринимателя заявляла о соблюдении законов ЕС, в том числе "Закона о цифровых услугах".

Комментируя произошедшее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что эти обвинения являются крайне серьезными и требуют такой же серьезной доказательной базы. В противном случае дело Дурова можно будет считать политическим.

Президент Франции отрицает, что Павла Дурова задержали по политическим мотивам

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