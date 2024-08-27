Песков назвал чистку переписок в Telegram "полной глупостью"

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Идея чистить переписки в Telegram на фоне ареста сооснователя мессенджера Павла Дурова является "полной глупостью", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что сотрудники администрации главы государства не пользуются никакими мессенджерами в служебных целях. Это стало бы нарушением служебных правил и этики, пояснил Песков.

"Государственные служащие по идее не должны использовать в служебных целях мессенджеры, ибо ни один мессенджер не является надежным с точки зрения информационной безопасности, и Telegram тоже", – цитирует пресс-секретаря российского лидера "Газета.ру".

Спецслужбы Франции задержали Павла Дурова 24 августа. Спустя три дня ему продлили срок задержания на 48 часов.

Программисту предъявили обвинение в 12 преступлениях. Среди пунктов дела – соучастие в педофилии, распространении наркотиков, мошенничестве и прочих правонарушениях. Следователи утверждают, что Дуров якобы отказался предоставить необходимые данные по запросу уполномоченных органов.

Комментируя произошедшее, Песков подчеркнул, что эти обвинения являются крайне серьезными и требуют такой же серьезной доказательной базы. В противном случае дело Дурова можно будет считать политическим.

