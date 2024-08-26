Эксперт Артимович считает бессмысленным удаление чувствительной информации из Telegram

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На данный момент уже поздно принимать меры по защите данных, попавших в Telegram, считает эксперт по информационной безопасности Дмитрий Артимович.

В разговоре с изданием Pravda.Ru специалист подчеркнул, что, по его мнению, мессенджер Павла Дурова с самого начала сотрудничал с российским спецслужбами, поэтому удалять чувствительную информацию сейчас уже нет смысла.

"Я считаю, что Telegram – русский, он с русскими спецслужбами сотрудничает. Почему такой интерес проявляют? Скорее всего, изначально его и финансировали русские спецслужбы через какие-нибудь подставные фонды", – рассказал Артимович.

В качестве доказательства своей позиции эксперт приводит неудачные попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram. По его словам, для блокировки мессенджера было достаточно направить в Google Play и App Store соответствующее требование.

"Они его направили специально неправильное и кривое, и на самом деле Telegram тогда, когда всякие разборки с блокировками были, из Store не удалили. Хотя десятки других приложений по требованию Роскомнадзора удаляли спокойно. Но при этом Роскомнадзор на весь мир блокировал Telegram. То есть это прямо спектакль был", – отметил Артимович.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа вечером 24 августа. По информации СМИ, арест может быть связан с отказом Дурова сотрудничать с французскими спецслужбами. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение о задержании Дурова не является политическим.