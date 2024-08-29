Адвокат Дурова назвал абсурдными обвинения в его адрес

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Адвокат основателя Telegram Павла Дурова Давид-Оливье Камински назвал абсурдными обвинения в его адрес. Об этом сообщает AFP со ссылкой на слова правозащитника.

Камински подчеркнул, что глава соцсети не может быть вовлечен в преступные действия, которые будут совершены другими пользователями платформы.

Адвокат также отметил, что Telegram соответствует всем европейским правилам в области цифровых технологий и модерируется в соответствии с теми же стандартами, что и прочие соцсети.

Спецслужбы Франции задержали Павла Дурова 24 августа. Его обвинили в нескольких преступлениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций.

Команда Telegram после задержания предпринимателя заявляла о соблюдении законов ЕС, в том числе "Закона о цифровых услугах".

По данным судебных документов, в марте 2024 года французские власти выдали ордеры на арест Дурова и его брата Николая, который также был объявлен в розыск. Их должны были арестовать по обвинению в соучастии в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних.

28 августа суд Парижа ввел в отношении Дурова судебный контроль с запретом покидать Францию. Помимо этого, Дуров должен внести залог в размере 5 миллионов евро и являться в полицейский участок дважды в неделю.