Фото: телеграм-канал SHOT

Основатель Telegram Павел Дуров покинул здание суда в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

Дуров покинул территорию суда на минивэне черного цвета, не став отвечать на вопросы журналистов.

28 августа в парижском суде Дурову официально предъявили обвинения в нескольких правонарушениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций.

В отношении него ввели судебный контроль с запретом покидать Францию. Помимо этого, Дуров должен внести залог в размере 5 миллионов евро и являться в полицейский участок дважды в неделю.

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. По данным местной прокуратуры, предварительное расследование против Telegram началось еще в феврале этого года из-за почти полного отсутствия ответа на судебные запросы.