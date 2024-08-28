Ирина Болгар отказалась комментировать сообщения СМИ о своем иске к Дурову

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/missbolgar

Ирина Болгар, которая является матерью троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, отказалась комментировать публикации СМИ о ее иске в отношении предпринимателя.

"Я пока никак не комментировала происходящее. Мой адвокат поставил меня в известность, что с ним контактировали журналисты, чтобы подтвердить то, что стало им известно и является доступной публичной информацией", – рассказала Болгар на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией).

Болгар обратилась в правоохранительные органы Женевы в марте 2023 года. По словам Болгар, Дуров применял физическое насилие к одному из ее детей. В доказательство обвинений Болгар приложила к иску стенограммы сообщений, которыми якобы обменивалась с Дуровым в ноябре 2021 года в Париже. Кроме того, в деле фигурирует медицинская справка, подтверждающая наличие у ребенка тревожности и нарушений сна. Она была выдана в апреле 2023 года.

В том же году Болгар подала в суд в Женеве еще один иск, потребовав предоставить ей единоличную опеку над детьми. В мае 2023-го инстанция вынесла решение в ее пользу и подтвердила его в феврале 2024 года.

Спецслужбы Франции задержали Дурова 24 августа, через три дня ему продлили срок задержания на 48 часов.

Основателю Telegram было предъявлено обвинение в 12 преступлениях. Среди них – соучастие в педофилии, распространении наркотиков, мошенничестве и прочих правонарушениях. Следователи утверждают, что Дуров якобы отказался предоставить необходимые данные по запросу уполномоченных органов.

При этом команда Telegram после задержания предпринимателя заявляла о соблюдении законов ЕС, в том числе "Закона о цифровых услугах".

Позже суд в Париже вынес решение об освобождении Дурова из-под стражи, но только на время заседания, а не окончательно. Судья сделал это, чтобы задать программисту ряд вопросов, связанных с делом.