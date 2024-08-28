Адвокат Либескинд: содержание Дурова под стражей может быть продлено еще на 48 часов

Фото: vk.com/Павел Дуров

Содержание основателя Telegram Павла Дурова под стражей может быть продлено еще на 48 часов, если он откажется предоставить доступ к телефону. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на французского адвоката по уголовным делам Дэвида Либескинда.

"Существует процедура, называемая дополнительным содержанием под стражей в полиции, которая может быть активирована в случае, если лицо, находящееся под стражей в полиции, отказывается предоставить следователям коды от своего телефона", – пояснил он.

Адвокат добавил, что отказ предоставить доступ к телефону грозит лишением свободы на три года и штрафом в размере 45 тысяч евро.

При этом источник во французской прокуратуре сообщил агентству, что по делу на данном этапе проходит только Павел Дуров. Он также отказался комментировать информацию о выдаче ордера на арест основателя Telegram, объяснив это тайной следствия.

Спецслужбы Франции задержали Дурова 24 августа, через три дня ему продлили срок задержания на 48 часов. Основателю Telegram было предъявлено обвинение в 12 преступлениях. Среди них – соучастие в педофилии, распространении наркотиков, мошенничестве и прочих правонарушениях. Следователи утверждают, что Дуров якобы отказался предоставить необходимые данные по запросу уполномоченных органов.

При этом команда Telegram после задержания предпринимателя заявляла о соблюдении законов ЕС, в том числе "Закона о цифровых услугах".

Вместе с тем Либескинд сообщал, что Дурова с большой вероятностью могут отправить в СИЗО из-за того, что он не живет во Франции.

По данным судебных документов, в марте 2024 года французские власти выдали ордеры на арест Дурова и его брата Николая, который также был объявлен в розыск. Их должны были арестовать по обвинению в соучастии в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних.