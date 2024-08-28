Forbes: Ирина Болгар подала иск против Дурова из-за насилия к одному из детей

Фото: телеграм-канал Irina Bolgar I MissBolgar

Ирина Болгар, которая заявляет, что является матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, подала против него уголовный иск в Швейцарии, передает американское издание Forbes.

Женщина обратилась в правоохранительные органы Женевы в марте 2023 года. По словам Болгар, Дуров применял физическое насилие к одному из ее детей. Спустя некоторое время она подала гражданский иск об опеке над их совместными детьми.

Оба иска были поданы спустя несколько месяцев после того, как Болгар сообщила, что предприниматель перестал выплачивать ей алименты. Их размер составлял 150 тысяч евро в месяц, что соответствует 167,5 тысячи долларов, указано в судебных документах.

Изначально суд в Женеве отказал Болгар в рассмотрении иска, аргументировав это тем, что он был подан спустя более трех месяцев после последнего случая применения насилия. Однако в мае 2023 года она подала апелляцию, и в октябре того же года инстанция дала разрешение на дальнейшее рассмотрение дела.

По словам Болгар, в период с 2021 по 2022 год Дуров пять раз применил насилие к своему младшему сыну, который был рожден в сентябре 2017 года. Его действия привели к травмам у ребенка. Среди них мальчик получил сотрясение мозга, а также стал испытывать проблемы со сном, утверждает его мать.

В доказательство обвинений Болгар приложила к иску стенограммы сообщений, которыми якобы обменивалась с Дуровым в ноябре 2021 года в Париже. Кроме того, в деле фигурирует медицинская справка, подтверждающая наличие у мальчика тревожности и нарушений сна. Она была выдана в апреле 2023 года.

Болгар также утверждает, что Дуров перестал видеться с их детьми в сентябре 2022 года. Примерно в тот же период он прекратил выплачивать ей алименты. По ее словам, после этого ей приходилось содержать детей на свою зарплату, которая равна 8 тысячам швейцарских франков в месяц. Данная сумма соответствует 9,5 тысячи долларов.

В 2023 году Болгар подала в суд в Женеве еще один иск, потребовав предоставить ей единоличную опеку над детьми. В мае того же года инстанция вынесла решение в ее пользу и подтвердила его в феврале 2024-го.

По данным СМИ, сам Дуров не участвовал в разбирательстве и даже не нанимал адвоката. Представитель Дурова отказался дать журналистам какие-либо комментарии по этому поводу.

В свою очередь, юрист, представляющий интересы Болгар, подтвердил, что она и трое ее детей участвуют в разбирательстве по гражданскому иску, но не стал раскрывать детали уголовного процесса. Он также подчеркнул, что Дуров не оспаривал передачу опеки над детьми.

Спецслужбы Франции задержали Дурова 24 августа, через три дня ему продлили срок задержания на 48 часов. Основателю Telegram было предъявлено обвинение в 12 преступлениях. Среди них – соучастие в педофилии, распространении наркотиков, мошенничестве и прочих правонарушениях. Следователи утверждают, что Дуров якобы отказался предоставить необходимые данные по запросу уполномоченных органов.

При этом команда Telegram после задержания предпринимателя заявляла о соблюдении законов ЕС, в том числе "Закона о цифровых услугах".

Вместе с тем французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд сообщил, что Дурова с большой вероятностью могут отправить в СИЗО из-за того, что он не живет во Франции.

По данным судебных документов, в марте 2024 года французские власти выдали ордеры на арест Дурова и его брата Николая, который также был объявлен в розыск. Их должны были арестовать по обвинению в соучастии в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних.