Суд временно освободил Дурова из-под стражи

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Суд в Париже вынес решение об освобождении основателя Telegram Павла Дурова из-под стражи на время ведения судебного заседания, передает BFMTV.

Таким образом, программиста действительно освободили из-под стражи, но временно, а не окончательно, как успели сообщить телеграм-каналы, сославшиеся на французские СМИ.

По данным BFMTV, судья вынес соответствующее решение, чтобы задать Дурову ряд вопросов, связанных с возбужденным против него делом. После окончания заседания предпринимателю могут быть предъявлены обвинения.

Спецслужбы Франции задержали Павла Дурова 24 августа. Основатель Telegram обвиняется в 12 преступлениях. Среди них – соучастие в педофилии, распространении наркотиков, мошенничестве и прочих правонарушениях. Следователи утверждают, что Дуров якобы отказался предоставить необходимые данные по запросу уполномоченных органов.

При этом команда Telegram после задержания предпринимателя заявляла о соблюдении законов ЕС, в том числе "Закона о цифровых услугах".

По данным судебных документов, в марте 2024 года французские власти выдали ордеры на арест Дурова и его брата Николая, который также был объявлен в розыск. Их должны были арестовать по обвинению в соучастии в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних.