Захарова заявила, что российские дипломаты делают все необходимое по делу Дурова

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Российские дипломаты делают все необходимое в отношении дела, возбужденного во Франции против основателя Telegram Павла Дурова, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что ведомство уже запросило консульский доступ. Однако, по словам представителя министерства, в ситуации, когда уголовное преследование связано с гражданином Франции, Париж имеет право отказать в доступе к задержанному. В частности, Дуров имеет французский паспорт.

"То, что должны делать, российские дипломаты делают", – цитирует Захарову РИА Новости.

Предпринимателя задержали 24 августа. Дурову предъявили обвинение в 12 преступлениях. По версии правоохранительных органов, Telegram якобы был соучастником педофилии, распространения наркотиков, мошенничества и других преступлений. Сам задержанный отказался предоставить необходимые данные по запросу уполномоченных органов.

После задержания Дурова команда мессенджера заявляла о соблюдении законов ЕС, в том числе "Закона о цифровых услугах".

По последним данным, программист находится в суде. При этом срок предварительного задержания Дурова уже истек.